Pallamano, Bob Hanning verso il test contro la Francia: “Vogliamo lavorare sull’attacco. Partita che ci farà crescere

Il raduno della nazionale italiana di pallamano, in vista degli Europei 2026, sta per esaurirsi. Prima di rilasciare i giocatori per farli tornare nei rispettivi club, c’è però un ultimo impegnativo capitolo per gli azzurri: quello del trasferimento a Pau per sostenere domani, 1° novembre alle ore 18.45, un test amichevole contro i campioni d’Europa della Francia.

Il DT Bob Hanning non vede l’ora di trarre indicazioni dalla gara. Intanto al sito federale ha dichiarato: “Devo dire che i ragazzi hanno lavorato con grande concentrazione e hanno tutti dato il massimo in questi cinque giorni a Berlino. Sono molto contento. Siamo riusciti a lavorare su tutto ciò che avevamo programmato ed è stata in generale una buona preparazione verso gli Europei”.

Poi sulla gara contro i transalpini ha aggiunto: “Affronteremo quella che ritengo essere la migliore difesa del mondo. Se la Danimarca ha il migliore attacco, la Francia giocare in modo davvero fantastico la fase difensiva. Per questo ci concentreremo sul trovare delle soluzioni offensive e sul non commettere troppi errori facili che diventerebbero gol facili subiti in contropiede. In generale per noi è molto positivo affrontare la squadra campione d’Europa per crescere e misurarci con il livello che troveremo a gennaio agli Europei”.

Gli azzurri che affronteranno la Francia in amichevole a Pau e la composizione dello staff tecnico:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Jeremi Pirani (AS – 1994 – Tremblay/FRA), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Paul Wierer (AD – 2004 – Pressano)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Conversano), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Potsdam/GER)

AGGREGATI: Pau Panitti Martinez (PO – 2004 – Fraikin BM Granollers/ESP), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri)

STAFF MEDICO: Federico Morelli (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca