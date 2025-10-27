Pallamano, i convocati dell’Italia per il raduno di Berlino: in programma anche il test con la Francia

L’Italia della pallamano punta con decisione verso gli Europei 2026. Da oggi infatti a Berlino, la rappresentativa azzurra si ritroverà per una finestra di preparazione molto intensa verso la rassegna continentale del prossimo gennaio, che si concluderà il 1° novembre con un test match contro la Francia a Pau (dalle 18.30)

Il dt Bob Hanning ha convocato 17 giocatori, questa volta – a differenza di quanto successo a Chieti qualche settimana fa – potendo contare anche sugli elementi che militano all’estero.

Dell’elenco fanno parte, oltre a leader come il capitano Andrea Parisini e il portiere Domenico Ebner, anche il rientrante Nicolò D’Antino e il pivot Endrit Iballi, mentre ad essere ancora assente per infortunio è la straordinaria ala Leo Prantner. Alla squadra saranno inoltre aggregati: l’estremo difensore Pau Panitti, classe 2004 proveniente dal Granollers (Liga Asobal), e l’ala sinistra Simon Sirot, che in estate ha fatto parte del Campus Italia all’accademia del Füchse.

Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati e la composizione dello staff tecnico azzurro.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Jeremi Pirani (AS – 1994 – Tremblay/FRA), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Paul Wierer (AD – 2004 – Pressano)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Conversano), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Potsdam/GER)

AGGREGATI: Pau Panitti Martinez (PO – 2004 – Fraikin BM Granollers/ESP), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Federico Morelli (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca