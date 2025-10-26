Stravolto il programma del GP di Malesia: i nuovi orari a Sepang per Moto3, Moto2 e MotoGP

Il programma della domenica del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale 2025, è stato completamente stravolto. Il clamoroso incidente prima del via della gara della Moto3 che ha visto coinvolti José Antonio Rueda e Noah Dettwiler ha portato ad una vera e propria rivoluzione in fatto di orari.

La gara della classe più leggera sarebbe dovuta scattare alle ore 05.00 italiane (le ore 12.00 locali) ma tutto è stato fermato per le conseguenze dell’impatto avvenuto nel giro di allineamento. Lo spagnolo del team Red Bull ha compiuto un errore davvero clamoroso. Andando verso curva 4, infatti, ha tamponato Noah Dettwiler ad alta velocità distruggendo entrambe le moto. La sensazione è che l’iberico, distratto, abbia completamente perso di vista lo svizzero, speronandolo con una modalità davvero pericolosa.

La direzione gara ha atteso di avere notizie incoraggianti sui piloti coinvolti e ha quindi stilato il nuovo programma della giornata, cambiando in maniera notevole. La gara della Moto3 prenderà il via, infatti, alle ore 06.45 italiane (le ore 13.45 locali), quindi alle ore 08.00 toccherà alla MotoGP, mentre la Moto2 slitterà dopo la classe regina alle ore 09.30.

Di seguito il nuovo programma della domenica del Gran Premio di Malesia del Motomondiale 2025.

NUOVO PROGRAMMA GP MALESIA 2025

Ore 06.45 Gara Moto3 (gara ridotta a 10 giri)

Ore 08.00 Gara MotoGP (20 giri)

Ore 09.30 Gara Moto2 (17 giri)