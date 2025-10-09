NASCAR, primo pass per il Championship 4 disponibile a Las Vegas

Parte da Las Vegas la caccia ad un biglietto per raggiungere automaticamente il Championship 4 che assegnerà il titolo 2025 della NASCAR Cup Series. La finale di Phoenix è sempre più vicina, al termine restano infatti solamente le tre prove del Round of 8 prima dell’epilogo nel deserto di Avondale.

La prova di questo weekend nello Stato del Nevada sarà importantissima ai fini della classifica e può garantire un netto vantaggio al proprio vincitore. Quest’ultimo può infatti concentrarsi esclusivamente sull’ultimo e decisivo atto dei Playoffs senza doversi preoccupare dell’imprevedibile tappa di Talladega o dell’Elimination Race di Martinsville.

Joey Logano rispetta perfettamente questa dinamica: il #22 di Team Penske Ford ha vinto il titolo nel 2022 e nel 2024 un mese dopo aver festeggiato il successo nel catino di Las Vegas. Nell’albo d’oro di questo specifico round hanno festeggiato almeno una volta anche Kyle Larson (2023), Denny Hamlin (2021) e Brad Keselowski (2018).

Attualmente a rischio eliminazione ci sono Christopher Bell, Chase Briscoe, Chase Elliott e Joey Logano, abile a rientrare nel Round of 8 negli ultimi minuti dell’appuntamento al Charlotte Roval. Il leader della classifica dei NASCAR Playoffs è invece Denny Hamlin con 2 punti di scarto su Ryan Blaney.

CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR PLAYOFFS 2025 (Pre Las Vegas – Round of 8)

#11-Denny Hamlin +8

#12-Ryan Blaney +6

#5-Kyle Larson +4

#24-William Byron +4

Virtualmente eliminati

#20-Christopher Bell -4

#19-Chase Briscoe -14

#9-Chase Elliott -14

#22-Joey Logano -24