Furlani e Battocletti candidati a migliori atleti europei, nomination stellare. C’è Doualla tra gli astri nascenti

Mattia Furlani e Nadia Battocletti sono candidati a ricevere il premio come migliori atleti europei dell’anno. Il Campione del Mondo di salto in lungo (in entrambe le versioni, all’aperto e indoor) e la due volte medagliata nella rassegna iridata terminata domenica scorsa (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri) figurano nella lista dei dieci nominati da European Athletics.

Il giovane fuoriclasse laziale dovrà però fare i conti con una concorrenza fortissima, guidata dallo svedese Armand Duplantis: avere la preferenza rispetto al primatista mondiale del salto con l’asta, autentica icona dell’atletica internazionale, sarà molto difficile. Non potevano mancare il portoghese Pedro Pichardo (trionfatore nel salto triplo a Tokyo), il lituano Mykolas Alekna (primatista mondiale di lancio del disco) e il francese Jimmy Gressier (oro sui 10.000 e bronzo sui 5.000 metri). In lizza anche il norvegese Jakob Ingebrigtsen (quest’anno sotto tono), il portoghese Isaac Nader, il tedesco Leo Neugebauer, il norvegese Sander Skotheim e lo svedese Daniel Stahl.

La formidabile trentina se la dovrà vedere con l’olandese Femke Bol (iridata sui 400 ostacoli), la spagnola Maria Perez (oro nella 20 km e nella 35 km di marcia a Tokyo), la svizzera Ditaji Kambundji (Campionessa del Mondo sui 100 ostacoli) e l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto e bronzo iridato). Le altre pretendenti: Georgia Hunter-Bell, Kate O’Connor, Jessica Schilder, Tina Sutej e Jorinde van Klinken.

Tre italiani sono presenti nella categoria Rising Star, gli astri nascenti: Kelly Doualla (15enne capace di vincere sui 100 metri agli Europei U20 e fenomeno generazionale), Matteo Sioli (19enne bronzo nel salto in alto agli Europei Indoor, oro nella rassegna continentale U23 e finalista ai Mondiali assoluti) ed Erika Saraceni (Campionessa d’Europa under 20).

Si potrà votare sul sito di European Athletics fino al 5 ottobre, le preferenze espresse dal pubblico peseranno per il 25% e il mix con i voti delle Federazioni, dei media e di una giuria di esperti definirà il terzetto dei finalisti al maschile e al femminile: i premi saranno assegnati nella cerimonia in programma a Batumi (Georgia) il 25 ottobre.