Dove vedere in tv la A1 di volley femminile: orari partite 19 ottobre, canali, streaming

Si ricomincia, ma senza le regine. La Serie A1 femminile entra nel vivo con la quarta giornata mentre Conegliano e Milano si fermano per la Supercoppa Italiana di sabato a Trieste. Il turno, però, resta ricco: in vetta guida una sorprendente Novara, imbattuta nonostante l’infermeria. Le piemontesi di Lorenzo Pintus si appoggiano a un collettivo solido e alla regia di Cambì, mentre dietro il gruppo delle inseguitrici fiuta l’occasione per accorciare. Classifica corta, punti pesanti.

Si parte domenica alle 16 con Bergamo–Novara. Alla Choruslife Arena le rossoblù di Carlo Parisi cercano continuità dopo il tie-break di Busto: carattere a muro, con Cese Montalvo Ailama e Mlejnikova in evidenza, equilibrio garantito da Kipp e Manfredini. Novara, ancora imbattuta, arriva dal 3-0 su Chieri firmato Ishikawa e Alsmeier, con il sostegno al centro di Bonifacio e Igiede: prova di maturità per la capolista in piena emergenza. Alle 17 riflettori su Chieri–Uyba. La Reale Mutua Fenera vuole reagire al ko di Novara: energia da Nervini e Cekulaev, ma serve più continuità. Dall’altra parte l’Eurotek Laica Uyba cavalca l’entusiasmo del 3-2 su Bergamo, deciso da una super Battista e dall’impatto di Obossa: sfida che promette equilibrio e intensità. Derby alle 17 anche a Villafranca Piemonte: Wash4green Monviso contro Honda Cuneo. Le padrone di casa, reduci dal 3-1 di Perugia, cercano il salto di qualità affidandosi all’estro di Davyskiba e alla potenza di Malual. Cuneo arriva con il morale altissimo dopo il clamoroso 3-0 a Scandicci: l’MVP Pritchard e Diop hanno acceso una squadra compatta e coraggiosa. Ritmo alto e posta in palio pesante.

A Firenze va in scena il derby toscano tra Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte (ore 17). Le campionesse d’Europa cercano un immediato riscatto dopo la caduta di Cuneo: serve più efficacia per Antropova e compagne, chiamate da coach Gaspari a una reazione d’orgoglio. Il Bisonte arriva dal 3-2 su Macerata, con una strepitosa Knollema MVP: gruppo in fiducia, capace di colpire nei finali. Sempre alle 17 a Pesaro derby dell’Adriatico: Megabox Vallefoglia contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Le marchigiane di Andrea Pistola vogliono capitalizzare i segnali positivi visti con Milano: certezze Bici (20) e Candi. San Giovanni, neopromossa romagnola, è ancora a caccia dei primi punti: contro Conegliano si sono viste buone cose da Ortolani e Nardo, ma serviranno ricezione e difesa più stabili per reggere l’urto.

Chiusura alle 18 al Fontescodella: Cbf Balducci Hr Macerata–Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Le marchigiane inseguono il primo successo affidandosi a Kokkonen e Mazzon, con la regia di Bonelli e la solidità di Caforio. Perugia arriva dal 3-1 su Monviso: una Gardini scintillante, supportata da Perinelli e Markovic, con Mazzaro incisiva al centro. Scontro diretto dal valore doppio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO QUARTA GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 19 ottobre

Ore 16.00 Bergamo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Wash4Green Monviso Volley vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia vs Omag-MT San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 18.00 CBF Balducci HR Macerata vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta Tv su Raisport Hd, diretta streaming su VBTV e Rai Play