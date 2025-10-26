MotoGP oggi in tv, GP Malesia 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP della Malesia, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Francesco Bagnaia vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il piemontese ha fatto centro con la sua Ducati e le intenzioni sono quelle di replicare.

Un week end dall’andamento molto strano per Pecco. Nel day-1 sembrava che si dovesse scalare una ripidissima montagna. Tante difficoltà nella messa a punto della moto e la mancata qualificazione alla Q2 delle qualifiche era stata la conseguenza. Si temeva, quindi, che per Bagnaia sarebbe stato un altro fine-settimana complicato.

Il sabato malese però ha portato con sé sensazioni molto diverse e le soluzioni ai problemi sono state trovate. Pecco è andato a prendersi la pole-position e poi ha dominato la Sprint Race, mettendo in mostra quell’autorevolezza nella guida che si era notata solo nel round di Motegi (Giappone). Vedremo se l’alfiere di Borgo Panigale riuscirà a esprimersi.

La domenica del GP di Sepang (Malesia) sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP IN TV

Domenica 26 ottobre (orari italiani)

Ore 03.40-03.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 06.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 08.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 26 ottobre

Ore 11.00, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 12.15, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro