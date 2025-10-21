MotoGP, Marco Bezzecchi: “L’obiettivo è continuare sulla stessa linea di Phillip Island”

Marco Bezzecchi rilancia le proprie quotazioni in vista del GP della Malesia, prossimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il pilota dell’Aprilia, vorrà replicare quanto di buono messo in mostra a Phillip Island (Australia). Nella terra dei canguri, il romagnolo ha ottenuto la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto nel GP.

Nella gara domenica, il podio ha i connotati dell’impresa per il doppio long lap penalty inflittogli, conseguenza dell’incidente di Mandalika (Indonesia), dove il centauro nostrano aveva innescato il crash con lo spagnolo Marc Marquez (Ducati). Messo alle spalle tutto, c’è l’ambizione di confermare la velocità in sella alla moto di Noale, per chiudere questo campionato da protagonista.

“Sono estremamente felice di tornare a Sepang. È una pista su cui ho già girato con la mia moto durante i test pre-stagionali, quindi abbiamo alcuni riferimenti e sono curioso di vedere come andrà dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale a Phillip Island e l’obiettivo è continuare sulla stessa linea in Malesia. Non vedo l’ora di scendere in pista“, ha raccontato Bezzecchi (fonte: comunicato stampa Aprilia).

A questo punto sarà la pista a parlare, cercando di capire se ci sarà la reazione delle Ducati. Francesco Bagnaia sembra essere tornato in un buco nero dopo Motegi (Giappone) e l’assenza di Marquez per infortunio potrebbe essere una problematica importante per la scuderia di Borgo Panigale.