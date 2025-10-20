MotoGP, Rivola commenta il momento d’oro di Aprilia: “Bezzecchi il più veloce, lotterà per il titolo con Martin”

Lo sport porta in seno storie meravigliose. E tra queste, c’è anche quella di Aprilia, team che dopo un lavoro oculato è diventata la grande protagonista del Motomondiale 2025 di MotoGP, affidandosi soprattutto alle prodezze di un davvero ottimo Marco Bezzecchi, il pilota più in forma del momento spesso ritrovatosi senza il compagno di squadra (nonché detentore del titolo) Jorge Martin, più volte fuori a causa di problemi fisici.

E pensare che ad inizio stagione proprio “Martinator” cercava qualsiasi scappatoia possibile per scappare via dalla casa di Noale, salvo po ritrovarsi al cospetto di una squadra iper competitiva e soprattutto ambiziosa in chiave futura. A confermarlo è Massimo Rivola che, in occasione di una intervista rilasciata alla testata internazionale Motorsport.com, ha tracciato un bilancio sulla stagione ancora in atto, concentrandosi ovviamente anche sulle prestazioni del “Bezz”.

“È sicuramente il pilota più veloce sulla griglia – ha detto Rivola – Almeno la combinazione tra lui e l’Aprilia, perché la sua velocità c’è sempre stata. Quando uno va subito forte su una pista nuova come in India, ci sono segnali di velocità abbastanza evidenti. Penso che all’inizio della stagione lo abbiamo visto molto veloce, i test in Thailandia sono stati davvero impressionanti. E questo forse ha creato in lui l’aspettativa di fare podio subito. Ma quando cambi moto e cambi squadra, hai bisogno di un po’ di tempo per costruire la tua fiducia sulle prestazioni”.

Non sono mancate inoltre parole di stima per Jorge Martin, secondo Rivola candidato a lottare per il titolo nella prossima stagione: “Questo è uno sport brutale, nel quale non si può dare nulla per scontato e bisogna costruire la prestazione giorno dopo giorno. Solo perché sei un campione hai un talento straordinario, non significa che non devi fare tutti i passi necessari per arrivare lì. Penso che Jorge lo capisca molto bene. Da parte nostra, attendiamo tutti i test di Sepang, quando avremo finalmente tre giorni di test adeguati. Ma non ho alcun dubbio che Jorge lotterà per il campionato insieme a Marco“.