MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho fatto un giro quasi perfetto, bravissimo Quartararo. La Sprint sarà difficile”

Avrebbe sperato di portarsi a casa la pole-position Marco Bezzecchi nelle qualifiche del GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, il romagnolo credeva di avercela fatta con quel suo 1:26.496 a prendersi la p.1, dopo aver polemizzato in pista con Francesco Bagnaia e Luca Marini, rei di andare troppo lentamente in traiettoria.

È spuntato, invece, Fabio Quartararo con la Yamaha, andando a fare meglio del tempo di Bezzecchi di appena 31 millesimi. Ha fatto buon viso a cattivo gioco, il pilota italiano ai microfoni: “Sono stato un po’ disturbato in questa Q2 nella ricerca del tempo, ma alla fine il mio è stato un giro quasi perfetto. Fabio è stato bravissimo e onore a lui“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Alle 06.00 italiane scatterà la Sprint Race e il centauro dell’Aprilia è pronto: “Sarà una gara difficile, dovendo considerare l’usura delle gomme. Io mi sono trovato bene nel corso delle prove libere e ho un buon passo. Vedremo cosa accadrà“.

Bezzecchi ha chiarito quali siano le sue condizioni fisiche, posteriori all’incidente con Marc Marquez in Indonesia: “Mi sento un po’ meglio, poi faremo il punto della situazione dopo la Sprint. Di sicurò, darò tutto quello che ho domani in gara“, ha concluso. Da ricordare che il pilota della casa di Noale dovrà affrontare nel GP un doppio long lap penalty per aver provocato il crash con Marquez a Mandalika.