LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi favorito per qualifiche e Sprint

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, si prospetta una giornata molto intensa. I piloti e i team saranno chiamati a trovare la quadra dell’assetto nel più breve tempo possibile, visto che ci saranno da affrontare le qualifiche e la Sprint Race.

Al termine del day-1 del week end, l’Aprilia con Marco Bezzecchi ha destato una grande impressione. Vista l’assenza per infortunio del neo campione del mondo, Marc Marquez (Ducati), il romagnolo si candida per un ruolo di primo piano sui saliscendi australiani, ma c’è una problematica di cui Bezzecchi dovrà tener conto. Il riferimento è al doppio long lap penalty che il pilota italiano dovrà scontare dopo l’incidente con Marquez.

Sarà interessante capire se e quanto nella gara domenicale questa sanzione andrà a incidere. Di sicuro c’è che il centauro della Casa di Noale darà tutto per massimizzare la prestazione e magari garantirsi un margine sufficiente. In tutto questo, ci si aspetta una reazione di Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), salvatosi per il rotto della cuffia nelle pre-qualifiche e rientrato in Q2.

Si comincia alle 01.10 italiane con la FP2, che precederà le qualifiche (ore 01.50 italiane). La Sprint Race prenderà il via a partire dalle 06.00 nostrane.