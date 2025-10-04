Luca Marini penalizzato per pressione irregolare: il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Indonesia

Luca Marini, dopo essersi reso protagonista di un sabato molto convincente, resta purtroppo a bocca asciutta al termine della Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota marchigiano della Honda, sesto al traguardo, è stato declassato infatti al tredicesimo posto con una penalità di 8 secondi.

Il fratello di Valentino Rossi è stato sanzionato dallo Stewards Panel dopo la corsa per pressione irregolare delle gomme, ed in questi casi il regolamento prevede un’aggiunta di 8 secondi al tempo finale in una Sprint (16 in una gara lunga). Davvero un peccato per Marini, autore di una bella qualifica e grande protagonista anche nei primi giri con un ottimo passo che gli stava consentendo di rimanere nel gruppo di testa.

L’azzurro ha provato a salvarsi facendo passare il suo compagno di squadra Joan Mir per proseguire in scia all’altra Honda ufficiale e alzare di conseguenza la pressione della gomma, ma non è stato comunque sufficiente per rientrare nei parametri imposti dalla FIM. Sfuma dunque uno dei migliori risultati stagionali nelle Sprint per Marini, che potrà però rifarsi domani nel Gran Premio partendo sempre dalla seconda fila in griglia.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP INDONESIA 2025 MOTOGP

1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’37.047 171.0

2 9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’37.204 170.9 0.157

3 7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’41.109 170.4 4.062

4 6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’42.879 170.1 5.832

5 5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’45.806 169.7 8.759

6 4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’46.819 169.6 9.772

7 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’49.027 169.2

8 2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’49.143 169.2

9 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’50.035 169.1 12.988

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’50.359 169.0 13.312

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’52.952 168.7 15.905

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’53.273 168.6 16.226

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’54.668 169.6 17.621 (8″ di penalità)

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’06.440 166.8 29.393

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 18’19.662 168.9 1 giro

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 13’48.593 168.1 4 giri

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 9’42.268 159.5 7 giri

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 3’11.160 161.9 11 giri

Primo giro non completato

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA