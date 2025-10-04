Moto2: Moreira strappa la pole a Mandalika, fuori dalla top 10 Arbolino e Vietti

Diogo Moreira si è preso di prepotenza la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso il circuito di Mandalika.

Ottima prestazione per il brasiliano in forza alla Italtrans Racing Team, capace di segnare un tempo di 1:32.341 regolando di 0.158 la CFMOTO Aspar Team di David Alonso, secondo precedendo la BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara, centauro che chiude il primo schieramento con un gap di 0.175.

Seconda fila invece per il leader del Mondiale Manuel Gonzalez, quarto a 0.257 davanti a Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), quinto a +0.330, e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), sesto a +0.334. In terza ci sono invece Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), settimo a +0.484, Jake Dixon (ELF MARC VDS Racing Team), ottavo a +0.568 e Barry Baltus (Fantic Racing), nono a +0.577.

Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) partirà invece dalla dodicesima casella dopo aver raccolto un gap di 0.604. Più indietro invece Celestino Vietti (Speed RS), fermatosi al quattordicesimo posto con +0.702.