Moto2: Moreira centra la pole a Phillip Island, lontani gli italiani

Super Diogo Moreira a Phillip Island. Il pilota brasiliano ha confermato il suo grande stato di forma conquistando la pole position al GP d’Australia, appuntamento numero diciotto valido per il Motomondiale 2025 di Moto2. Grande prestazione per il sudamericano, motivato a puntare la vetta in vista della gara.

Nello specifico il centauro in forza alla Italtrans Racing Team ha fermato il cronometro a 1:29.817, rifilando 0.011 alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP di Senna Agius, secondo davanti al leader della classifica piloti nonché compagno di squadra Manuel Gonzalez, terzo a +0.076.

Seconda fila poi per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), quarto con +0.176 precedendo le CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, quinto a +0.178, e David Alonso, sesto a +0.290. Terza fila invece per Ayumi Sasaki (RW- Idrofoglia Racing GP), settimo con una differenza di +0.311 con cui ha arginato Aron Canet (Fantic Racing), ottavo a +0.324, e Darryn Binder (ITALJET Gresini Moto2), nono a +0.450.

Soltanto dodicesimo purtroppo Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), il quale ha centrato la dodicesima casella con uno scarto di 0.565. Rimasto attardato inoltre Celestino Vietti (SpeedRS Team), addirittura undicesimo in Q1 e costretto a partire dalle retrovie.