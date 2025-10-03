GP IndonesiaMotoGP
Moto2, Arbolino quarto nelle pre-qualifiche a Mandalika. Gonzalez Domina, male Vietti
Arrivano ancora buoni segnali da Tony Arbolino, impegnato questo weekend a Mandalika per il GP di Indonesia, diciottesima tappa del Motomondiale 2025 di Moto2. Dopo l’undicesima piazza del primo turno l’italiano si è infatti migliorato sensibilmente, centrando la quarta posizione nelle pre-qualifiche.
Nello specifico il pilota in forza al team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha accusato un gap di 0.311 rispetto al leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale ha fermato il cronometro a 1:33.310 precedendo così la CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, secondo a 0.190.
Terzo poi Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo), abile a guadagnare un ritardo di +0.255. Da segnalare inoltre la quinta piazza di Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) a 0.317, la sesta di Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) e la settima di Ayumu Sasaki (RW- Idrofoglia Racing GP) a 0.461.
Il primo degli esclusi è stato invece purtroppo Celestino Vietti (SpeedRS Team), costretto a partire dal Q1 dopo essersi piazzato al quindicesimo posto con il gap di 0.577. Secondo out consecutivo poi per Aron Canet (Fantic Racing), addirittura ventesimo a 0.755, complice anche una caduta arrivata nelle battute finali del turno.