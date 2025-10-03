MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica FP1. Marini in testa, 5° Marquez, Bagnaia distante

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Mandalika davanti a tutti ha chiuso Luca Marini (Honda HRC) in 1:30.809 davanti a Pedro Acosta (Red Bull KTM) staccato di 136 millesimi, mentre è terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) a 237.

Quarta posizione per lo spagnolo Alex Rins (Yamaha) a 426 millesimi, quinta per Marc Marquez (Ducati Factory) a 462, mentre in sesta troviamo l’australiano Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) a 499. Settimo tempo per Fabio Quartararo (Yamaha) a 533 millesimi, ottavo per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 607, quindi nono per lo spagnolo Joan Mir (Honda HRC) a 643, mentre completa la top10 Alex Marquez (Ducati Gresini) a 678.

Non va oltre il 12° tempo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 809 millesimi, mentre è 17° Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 1.091 che precede Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 18° a 1.304.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia della classe regina.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP INDONESIA 2025 MOTOGP

1 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.809 19 20 315.7

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.945 19 20 0.136 0.136 319.5

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.046 22 22 0.237 0.101 314.8

4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.235 22 23 0.426 0.189 313.0

5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.271 9 21 0.462 0.036 318.5

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.308 21 21 0.499 0.037 314.8

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.342 22 23 0.533 0.034 313.0

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.416 20 20 0.607 0.074 315.7

9 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.452 21 21 0.643 0.036 316.7

10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.487 19 21 0.678 0.035 315.7

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.527 13 17 0.718 0.040 309.4

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.618 15 21 0.809 0.091 316.7

13 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.620 9 20 0.811 0.002 315.7

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.706 19 20 0.897 0.086 315.7

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.740 18 18 0.931 0.034 316.7

16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.810 12 12 1.001 0.070 312.1

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.900 20 20 1.091 0.090 318.5

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’32.113 14 19 1.304 0.213 317.6

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.225 20 21 1.416 0.112 313.9

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.251 9 20 1.442 0.026 313.0