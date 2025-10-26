Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 26 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Domenica 26 ottobre è in programma la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Quest’oggi sono previste ben tre categorie di peso, due maschili (-54 e -87 kg) ed una femminile (-73 kg), con l’Italia che schiererà altri due atleti nel tentativo di agguantare la prima medaglia della manifestazione.

Grande attesa ovviamente per Simone Alessio, una delle due stelle del movimento azzurro, che va a caccia del terzo titolo iridato in carriera dopo gli ori del 2019 nella -74 kg e del 2023 nella -80 kg. Il fenomenale 25enne calabrese, dopo il bronzo olimpico di Parigi 2024, ha deciso di intraprendere una nuova sfida cominciando la transizione verso i pesi massimi in ottica qualificazione a cinque cerchi per Los Angeles 2028.

Alessio sembra essersi adattato velocemente alla -87 kg, con quattro affermazioni consecutive ed un secondo posto sin qui nel 2025 che gli hanno consentito di aggiudicarsi la terza testa di serie al Mondiale. Il percorso del nativo di Livorno non sarà comunque facile sin dai primi turni, con all’orizzonte magari un possibile quarto contro il rivale sudcoreano Park Woo-Hyeok. In gara anche Andrea Conti nella -54 kg.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali 2025 di taekwondo. Tutti i combattimenti di oggi saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e canale Youtube di World Taekwondo fino ai quarti, con semifinali e finali su Olympic Channel; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI TAEKWONDO OGGI

Domenica 26 ottobre

3.00 Preliminari -54 kg uomini, -73 kg donne e -87 kg uomini

9.00 Ottavi e quarti di finale -54 kg uomini, -73 kg donne e -87 kg uomini

12.00 Semifinali e finali -54 kg uomini, -73 kg donne e -87 kg uomini

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org fino ai quarti, poi semifinali e finali su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (dagli ottavi in poi).

MONDIALI TAEKWONDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Andrea Conti (54 kg), Simone Alessio (87 kg).