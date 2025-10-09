Medvedev si sbilancia su Tien: “Può diventare n.1 al mondo”

Daniil Medvedev è finalmente riuscito a battere in questa stagione Learner Tien. Dopo due sconfitte consecutive, ieri il russo ha superato il promettente americano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Un’altra battaglia tra i due proprio come agli Australian Open e poi anche una settimana fa a Pechino. Questa volta è stato il russo ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 dopo quasi tre ore di gioco.

Il russo ha speso parole di grande elogio verso il tennista americano: “Dal mio punto di vista è un tennista impressionante. Quando dico ”tennista”, intendo tutto, il giocatore nel suo complesso. Non ha un servizio incredibile, ma è in grado di giocare un tennis sensazionale a soli 19 anni. Ha tantissimo tempo per migliorare e questo gli garantisce un futuro brillante. Non si sa mai cosa può succedere, il tennis è uno sport molto duro, ma sono felice di averlo battuto, perché probabilmente, al di là dei grandi come i Big Three, Sinner e Alcaraz, lui è forse l’avversario più difficile che abbia mai affrontato. Credo che in futuro potrebbe diventare il numero uno al mondo”.

Sulle partite disputate con Tien: “Se avessi sempre giocato al mio meglio nelle tre partite in cui ci siamo affrontati, sia nei tre set che nei cinque, probabilmente avrei vinto la partita, ma lui ti fa giocare in un certo modo, ti costringe sempre a colpire un colpo in più, ti costringe a correre di più, quando sei a rete e senti che il punto è nelle tue mani, tira fuori un passante dal cilindro. Quando sei in vantaggio per 30-0 continua a lottare e all’improvviso sei 30 pari. Questo è quello che fa. Odio affrontare Learner, ma adoro il modo in cui lotta in campo. Oggi non è stato facile, come non lo è mai stato in nessun incontro contro di lui”.

Una vittoria importante per Medvedev: “Sono solo felice di aver vinto. Non mi piace la parola rivincita, perché avrei voluto vincere tutte e tre le partite contro di lui. Certo, ho perso le prime due, quindi è fantastico poter finalmente vincerne una. Non pensavo alla rivincita o cose del genere. Forse se avessimo giocato in una finale del Grande Slam avrei potuto provare in qualche modo un senso di rivincita, ma oggi è semplicemente una grande vittoria”.

Sulla sfida nei quarti con De Minaur: “Mi aspetta un’altra partita in cui dovrò correre molto, quindi spero di avere delle buone sessioni di recupero. È un avversario molto forte che sta giocando molto bene a tennis in questa stagione. Sarà una sfida interessante, senza dubbio, ma anch’io sto giocando bene, quindi vedremo”.