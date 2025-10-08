8h Indianapolis: BMW svetta nelle qualifiche, 4° posto per Valentino Rossi

BMW batte Mercedes nelle qualifiche della 8h Indianapolis, ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge 2025. L’evento, in programma questa sera, sabato 18 ottobre, vedrà la M4 GT3 EVO n. 51 Random Vandals Racing scattare dalla pole dopo l’ottimo giro siglato nella Superpole da Phillip Eng.

L’esperto austriaco ha battuto la Mercedes AMG GT3 EVO n. 80 Lone Star Racing di Jules Gounon e la BMW n. 777 Team WRT di Raffaele Marciello, rispettivamente a +0.012 ed a +0.045 millesimi dalla vetta. Quarto posto invece per Kelvin van der Linde, iscritto con la BMW n. 46 WRT che vede in pista anche Charles Weerts e Valentino Rossi.

BMW si contende in Indiana il titolo costruttori nell’Intercontinental GT Challenge, il trionfo in PRO e PRO AM nel GT World Challenge America oltre al trofeo piloti. Il sudafricano Van der Linde detta virtualmente il passo con soli 5 punti di margine sullo svizzero Marciello.

La prima Porsche, la n. 120 Wright Motorsport, ha ottenuto la nona posizione con Laurin Heinrich. Il tedesco non è riuscito a scavalcare altre Mercedes in pista: la n. 75 di 75 Express, la n. 34 JMF Motorsport e la n. 888 Team GMR

Alle 18.20 italiane la 8h Indianapolis valida per il campionato globale SRO ed anche per la più importante delle serie di SRO America. La corsa potrà essere vista gratuitamente sul canale YouTube ‘GT World’ oppure anche su Sky Sport con il commento in italiano.