Valentino Rossi: “Bagnaia? Non capiamo cosa stia succedendo, ma siamo al suo fianco”

Mentre il Mondiale 2025 di MotoGP sta per volgere al termine, con ancora qualche gara in calendario ma la certezza – ormai assodata – della vittoria del titolo iridato da parte di Marc Marquez, i piloti e non solo iniziano a orientare i loro obiettivi e le loro considerazioni verso il 2026.

Fra questi c’è anche Valentino Rossi: il “Dottore”, impegnato oggi in una carriera fatta di gare a quattro ruote, intervistato dal sito di Sky Sport, si è espresso prima sulla VR46 Riders Academy e poi in particolare sulla parabola sofferente e indecifrabile di Pecco Bagnaia: “Il progetto è iniziato nel 2012-13 ed è qualcosa che conta molto per me. Sto cercando di restituire ciò che il motociclismo ha dato a me ed alla mia vita”.

Poi il pilota di Tavullia ha aggiunto: “È meraviglioso lavorare con i giovani; la strada è stata lunga, ma siamo riusciti a portare quattro piloti in MotoGP. Ci rendono felici; mi piace seguire le gare e fare il tifo per loro. C’è Luca Marini, che guida la Honda ufficiale; ha fatto una scelta coraggiosa perché la moto aveva dei problemi, ma ora è sempre lassù. C’è Franco Morbidelli, che abbiamo aiutato e che è stato con noi fin dall’inizio: ha vinto il Campionato del Mondo Moto2 e ora è con noi in MotoGP. Poi c’è Marco Bezzecchi, che quest’anno ci sta dando grandi soddisfazioni: corre con Aprilia e ha fatto una stagione fantastica. Ha vinto, ma in Australia, purtroppo, ha dovuto pagare le conseguenze delle due long lap penalty, ma è stato il più veloce”.

Focus su Bagnaia: “Pecco è un tre volte campione del Mondo di cui una, in Moto2, anche con il nostro team. È velocissimo, ma purtroppo quest’anno è un po’ in difficoltà. Negli ultimi tre anni ha sempre lottato per il Mondiale. Ne ha vinti due, mentre l’anno scorso l’ha perso all’ultima gara. Ha dimostrato il suo valore”.

“Quest’anno, per un insieme di cose, non si è trovato benissimo con la versione nuova della Ducati. Ha cominciato – conclude il 9 volte campione del mondo – a fare un po’ fatica, affiancato da un compagno veloce come Marquez. Siamo in un momento difficile, noi cerchiamo di aiutarlo al 100% cercando di capire come fare per risolvere. Neanche noi abbiamo ancora capito cosa sia successo, ma siamo convinti che Pecco tornerà davanti e tornerà a lottare per vincere”.