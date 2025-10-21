Atletica, Gianmarco Tamberi riprende gli allenamenti: “Le delusioni si affrontano a muso duro”

Alimentarsi con lo spirito di rivalsa. È questo il mood di Gianmarco Tamberi alla ripresa degli allenamenti. La rassegna iridata a Tokyo non gli ha regalato le soddisfazioni che avrebbe voluto. Gimbo, infatti, è uscito di scena nelle qualificazioni, non riuscendo a superare quota 2,21 metri. Un risultato dal sapore molto amaro.

“Mi dispiace. Le sensazioni erano buone. Ho fatto un risultato pietoso, quindi è giusto così. Ho finito l’anno scorso con zero voglia di andare avanti, avrei voluto una quarta prova per provarci. So che i bassi possono servire per ripartire però fa male“, aveva commentato a fine gara.

Nel contesto in cui quattro anni fa aveva vissuto la magia olimpica di quel 1° agosto nella storia dello sport italiano, a 33 anni Tamberi ha ancora voglia di mettersi in discussione e pensare alle Olimpiadi Los Angeles 2028. “Primo giorno ufficiale di ri-inizio della preparazione. Ufficiale perché per la prima volta nella mia carriera quest’anno non mi sono mai davvero fermato“, così ha scritto l’azzurro in un post sui social, avvisando gli appassionati della ripresa della sua attività.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

“L’amaro in bocca per come è andata questa stagione era troppo grande per prendermi un periodo di vacanza per staccare. E poi staccare da cosa? Dalla delusione? Le delusioni si affrontano a muso duro, non si evitano. Non vedevo l’ora di ricominciare già la sera stessa del mondiale, per dimostrare a me stesso e a chi parla troppo presto che questa storia ha ancora tanto da raccontare. Si pare un nuovo capitolo, chi è abbastanza pazzo da crederci quanto me?“, ha aggiunto l’azzurro.