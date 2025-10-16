Sprint Zone – Puntata del giovedì con Antonio La Torre Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il talk dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti del movimento azzurro. Ospite di oggi Antonio La Torre, Direttore Tecnico e Scientifico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, per un’analisi approfondita dei Campionati del Mondo di Tokyo: successi, spunti tecnici e prospettive in vista delle prossime sfide internazionali. Con Ferdinando Savarese alla conduzione, l’episodio tocca anche temi cruciali come la crescita dei giovani talenti italiani, l’evoluzione del metodo di lavoro del settore tecnico federale e le strategie per mantenere l’Italia ai vertici dell’atletica mondiale. Un dialogo ricco di contenuti, passione e visione sul futuro del movimento azzurro. Non perdere l’appuntamento del giovedì con Sprint Zone! #SprintZone #AntonioLaTorre #AtleticaItaliana #AtleticaLeggera #Fidal #Tokyo2025 #NazionaleItaliana #FerdinandoSavarese #GiovaniTalenti #SportItalia #AtleticaAzzurra #LaTorre #AtleticaMondiale #AnalisiTecnica #AtleticaFemminile #AtleticaMaschile #TeamItalia #TokyoWorldChampionships #RunningItalia #RoadToLosAngeles2028