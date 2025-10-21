Atletica
Atletica, definito il calendario della Diamond League 2026: Golden Gala a giugno, Finali in Belgio
Comincia a prendere forma in maniera sempre più chiara il calendario internazionale di atletica per la prossima stagione, in cui non si disputeranno grandi eventi globali all’aperto come Giochi Olimpici e Campionati Mondiali. Quest’oggi sono state annunciate infatti le date della Diamond League 2026, il massimo circuito itinerante internazionale, che assumerà inevitabilmente un valore maggiore rispetto agli ultimi sei-sette anni.
Il programma prevede una regular season di quattordici tappe in cui verranno messi in palio punti per la qualificazione alla Finale, che si terrà dal 4 al 5 settembre in quel di Bruxelles (Belgio) assegnando i ‘Diamanti’. Si comincia l’8 maggio a Doha (in Qatar) per poi affrontare un doppio appuntamento in Cina tra Shanghai (16 maggio) e Xiamen (23 maggio).
L’unica tappa africana della stagione andrà in scena il 31 maggio a Rabat, mentre pochi giorni più tardi ci si trasferirà in Italia per il Golden Gala del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La Diamond League proseguirà poi prevalentemente in Europa con una sola parentesi oltreoceano il 4 luglio a Eugene, in Oregon, nella sede dei Mondiali 2022. La fase di qualificazione volgerà al termine il 27 agosto dopo il meeting di Zurigo.
CALENDARIO DIAMOND LEAGUE 2026
8 maggio Doha (Qatar)
16 maggio Shanghai (Cina)
23 maggio Xiamen (Cina)
31 maggio Rabat (Marocco)
4 giugno Roma (Italia)
7 giugno Stoccolma (Svezia)
10 giugno Oslo (Norvegia)
26 giugno Parigi (Francia)
4 luglio Eugene (Stati Uniti)
10 luglio Montecarlo (Principato di Monaco)
18 luglio Londra (Gran Bretagna)
21 agosto Losanna (Svizzera)
23 agosto Slesia (Polonia)
27 agosto Zurigo (Svizzera)
4-5 settembre Finale a Bruxelles (Belgio)