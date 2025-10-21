FOCUS – atletica. Fabrizio Donato: “Oggi l’Italia del triplo è fortissima”

Dalla pedana al campo d’allenamento, Fabrizio Donato racconta la sua nuova vita da allenatore e l’orgoglio di guidare una generazione d’oro del salto triplo italiano

In questa intervista esclusiva, Donato svela i segreti dietro la crescita di Andrea Dallavalle, l’attenzione e la gestione della pubalgia di Emmanuel Ihemeje Diaz, e il valore di un gruppo che oggi rappresenta il futuro dell’atletica azzurra.

Non manca un tuffo nel passato: il ricordo del suo bronzo olimpico di Londra 2012, e una riflessione sincera — “Mi sarebbe piaciuto gareggiare oggi?”.

Un viaggio tra tecnica, emozioni e spirito di squadra, con uno dei nomi più importanti dello sport italiano.

Conduce Alice Liverani