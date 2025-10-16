Luciano Darderi esce subito ad Almaty. Mochizuki più scaltro, va ai quarti

Luciano Darderi deve subito dire addio all’ATP 250 di Almaty. Il numero 4 del seeding è stato sconfitto dal giapponese Shintaro Mochizuki, che con il suo tennis a metà tra il veloce e l’aggressivo s’impone in un’ora e 4 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 e giocherà ora nei quarti di finale con l’americano Alex Michelsen.

Parte più forte il classe 2002 di Villa Gesell, che sul 2-1 va subito a guadagnarsi un break importante approfittando di una spinta importante da fondo, che crea dei problemi a Mochizuki. Il giapponese, però, non demorde, fa entrare il suo avversario in un game lottato e si riprende subito il maltolto. In quel momento Darderi tende a disunirsi anche nei colpi, il che aiuta Mochizuki, capace di guadagnare così a sua volta il break di vantaggio. Il tennis del nipponico, tutto fatto di velocità di braccio e colpi in controbalzo, riesce a mandare in crisi quello dell’italiano, che per cercare di spingere di più continua a perdere dritto e game. E, alla fine, anche il set: da 3-1 a 3-6.

I oproblemi di Darderi continuano a essere sempre più evidenti nel prosieguo del match. Tanta la sua frustrazione, che aumenta all’andare avanti del match: uno smash in corridoio, un dritto a campo aperto senza particolare senso, un lasciarsi inchiodare sul rovescio ed ecco che Mochizuki si prende ancora il break di vantaggio sul 2-1. E quel vantaggio il nipponico non lo molla più, anche perché Darderi non trova il modo di sfondare la difesa del suo avversario e dall’angolo non gli vengono offerti suggerimenti particolarmente utili a cercare quantomeno di allungare il match. Arriva così il doppio 6-3 per Mochizuki.

Molto, se non tutto, viene spiegato anche dal rapporto vincenti-errori gratuiti: saldo di +4 per Mochizuki (22-18), di -14 per Darderi (12-26). Una situazione che rispecchia per buona misura quanto si è visto in campo, e che si associa idealmente a quanto visto sul campo soprattutto in tema di difficoltà, per l’italiano, di interpretare il match.