Luciano Darderi cede in due tie-break contro Arthur Cazaux all’esordio nel Masters di Parigi

Luciano Darderi si ferma al primo turno del Masters1000 di Parigi. Nella rinnovata sede della Paris La Défense Arena, l’italo-argentino (n.27 del ranking) ha ceduto al francese Arthur Cazaux (n.62 del ranking), nel tabellone principale grazie a una wild card. Darderi è stato sconfitto sul punteggio di 7-6 (5) 7-6 (4) in 2 ore e 10 minuti di partita. Ha di cui recriminare il tennista origini sudamericane, trovatosi in vantaggio di un break in due circostanze nel secondo set e con la possibilità di servire per far suo il parziale. Poca serenità nella gestione dello scambio e bravo Cazaux ad adattarsi a delle condizioni di gioco decisamente lente.

Nel primo set entrambi i giocatori sono molto convincenti al servizio, in particolare il francese con ben 10 ace nel computo complessivo della frazione. Luciano è costretto a cancellare due palle set nel decimo gioco, prima di andare al tie-break. Troppo frenetico Darderi, bravo sì ad aprirsi il campo, ma non altrettanto nella chiusura del punto in prossimità della rete. Il transalpino, abile ad appoggiarsi ai colpi del rivale, fa suo il parziale 7-5.

Il secondo set è quello dei rimpianti per Luciano. Il n.27 del mondo strappa a zero il servizio al rivale, ma poi commette qualche errore di troppo e concede il contro-break immediato nel quinto game. La storia si ripete nel sesto gioco, quando Darderi con la prepotenza del suo dritto va nuovamente avanti di un break, ma viene ripreso nel decimo tra mille rimpianti. L’italo-argentino cancella due palle break nell’undicesimo game, prima di andare al tie-break. Cazaux gioca meglio, adattando il suo tennis alla lentezza del campo e forzando l’errore dell’avversario. Sullo score di 7-4, cala il sipario.

Leggendo le statistiche, impressionante il dato degli ace del francese (16 rispetto a 4). 31 vincenti per il padrone di casa rispetto ai 19 di Darderi, più falloso (14 gratuiti rispetto agli 11 del rivale).