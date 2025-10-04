Luciano Darderi batte Bu a Shanghai e si regala il derby con Lorenzo Musetti al terzo turno

Luciano Darderi si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai e rende effettivo il derby con Lorenzo Musetti che porterà almeno un italiano agli ottavi di finale. 6-4 6-4 il punteggio a favore del classe 2002 nei confronti di Yunchaokete Bu, limitato nella seconda metà del match da problemi legati alle condizioni esterne, che sono stati un fattore per diversi giocatori quest’oggi.

Dopo un paio di game di studio, per Darderi arriva ai vantaggi il primo break del match, quello che lo porta sul 2-1. Non è però un match da prendere sottogamba, lui lo sa: del resto Bu, anche aiutato dal pubblico di casa, trova valide risorse per cercare il recupero. Sono due le palle del controbreak che il cinese si guadagna sul 3-2, ma è bravo l’italiano a mantenere un importante livello di costanza per evitare qualsiasi rischio. Anzi, ci sarebbe pure la chance di salire sul 5-2, non sfruttata. In ogni caso, è il classe 2002 a portare a casa in tutta sicurezza il 6-4.

Anche nel secondo set le cose iniziano bene per Darderi, che non si fa pregare nel trovare il break in apertura mantenendo una generale solidità a tutti i livelli. I problemi, però, iniziano a vedersi dall’altra parte e confermano i guai provocati dall’anomala calura con umidità di Shanghai: Bu non si sente bene e, a fine terzo gioco, viene assistito con annessa misurazione della pressione. Di fatto, però, il suo incontro finisce qui, perché non è più in grado di reggere con continuità gli scambi. Darderi si ritrova ad avere una sorta di via libera per chiudere l’incontro in relativa rapidità. Certo, sul 5-2 fondamentalmente si distrae regalando uno dei due break di vantaggio, ma gli bastano pochi altri minuti per non avere altre incertezze.

Serve un’ora e mezza precisa per chiudere il match, nel quale i numeri finiscono per essere quasi tutti abbastanza simili tranne la seconda (58%-38% in termini di capacità di sfruttarla). Per Darderi è anche la prima vittoria in assoluto a Shanghai, dopo che un anno fa aveva perso all’esordio da Fabio Fognini.