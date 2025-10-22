Lorenzo Musetti: “Non c’è nessun capofila nella squadra italiana, ognuno ha la stessa importanza”

Lorenzo Musetti sarà chiamato a recitare il ruolo del n.1 della squadra nelle Finali di Coppa Davis, di scena a Bologna, tra un mese circa. La rinuncia di Jannik Sinner a prendere parte alla rassegna internazionale, che metterà in palio la celebre Insalatiera, vedrà Musetti protagonista e sarà interessante capire quale sarà il suo rendimento.

Nelle ultime circostanze in cui il toscano è stato chiamato in causa, i riscontri hanno deluso e il ko nello scontro con l’argentino Francisco Cerundolo, nelle Finali a Malaga, è una rappresentazione delle sue difficoltà. Criticità legate a una superficie (indoor) nella quale il tennis creativo di Lorenzo fatica a esprimersi.

Un esame per lui e tutta la squadra, maggiormente responsabilizzata e priva del “cuscinetto Sinner”, che nelle ultime edizioni era stato il trascinatore della compagine tricolore. Dopo la vittoria nel primo turno di Vienna, Musetti ha risposta a questa situazione nel team italiano.

“Io credo che innanzitutto non ci sia nessun capofila, perché in una competizione di squadra tutti abbiano un ruolo. Chi tifa, chi sta in panchina, chi scende in campo, chi scende in campo e poi sta in panchina. Io credo che ognuno abbia la stessa importanza, anche il Capitano ce lo ha sempre detto e lo sa bene. Io sono ovviamente onorato e contento della convocazione e cercherò di esserci al meglio“. Tutti allo stesso livello secondo il toscano, ma è chiaro che da lui, in qualità di top-10, ci si aspetta un rendimento all’altezza della situazione.