Lorenzo Musetti, adesso è dura per le ATP Finals: Aliassime fa paura, e non è l’unico che può superarlo

Lorenzo Musetti è stato eliminato all’esordio nel Masters 1000 di Parigi ed ora si espone al possibile sorpasso del canadese Felix Auger-Aliassime nella Race ATP: il canadese, comunque, dovrà arrivare in finale per superare l’azzurro all’ottavo posto e prendersi virtualmente il biglietto per le Finals. Il primo effetto dell’eliminazione di Musetti, intanto, è l’aritmentica qualificazione all’ultimo atto stagionale dello statunitense Taylor Fritz. La situazione è in costante divenire e già domani potrebbero esserci novità, anche favorevoli all’italiano.

L’azzurro, infatti, al momento non è iscritto ai 250 della prossima settimana, quando si giocherà a Metz ed Atene, mentre il nordamericano è stato più previdente e risulta il numero 1 del seeding del torneo transalpino: il canadese, però, è ancora a 390 punti dall’italiano e dovrà arrivare almeno in semifinale a Parigi per sperare poi nel sorpasso a Metz, mentre in caso di eliminazione negli ottavi o nei quarti dovrà abbandonare qualsiasi velleità.

Alle spalle del canadese altri tre tennisti sono tenuti in corsa dall’aritmetica grazie alla sconfitta odierna di Musetti, altrimenti sarebbero stati fuori dai giochi, ma tutti dovrebbero vincere a Parigi e poi anche la prossima settimana per scavalcare l’azzurro: si tratta del russo Daniil Medvedev, dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e del kazako Alexander Bublik. Per ovvi motivi soltanto uno di loro potrebbe essere ancora in grado di superare Musetti al termine del torneo di Parigi, ma tra i tre soltanto Bublik risulta iscritto ad un torneo della prossima settimana, Metz.

RACE ATP LIVE AL 29 OTTOBRE