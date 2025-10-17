LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale nel trap

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025 dedicata alla specialità trap individuale ad Atene in Grecia. Si chiude oggi la seconda sessione di gare che riguarda il trapindividuale della rassegna iridata. In palio i titoli iridati nelle cinque specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di skeet e trap e quella a coppie miste del trap, che sostituirà lo skeet misto, in programma invece a Parigi 2024. Oggi sono in programma l’ultima sessione e le finali del trap individuale maschile e femminile, domani, sabato 18 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste.

Tra le donne, Silvana Maria Stanco ha vissuto una seconda giornata in netta crescita dopo un avvio più faticoso. Dopo i primi 50 piattelli non perfetti, l’azzurra ha ritrovato la sua consueta precisione nelle ultime due serie di qualificazione: ha mancato un solo bersaglio nella terza (24/25) e poi ha realizzato un en plein da 25/25 nella quarta, portandosi a quota 96/100. Un risultato che la colloca momentaneamente al secondo posto, in compagnia della portoghese Ines De Barros e della polacca Sandra Bernal. Davanti a tutte, la spagnola Mar Molne Magrina, autrice di una prestazione impeccabile e leader solitaria con 97/100 grazie alle serie da 24 e 25 centri. Subito dietro, un gruppo di quattro tiratrici ferme a 95/100: l’australiana Laetisha Scanlan, la connazionale di Molne Fatima Galvez, l’egiziana Maggy Ashmawy e la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, tutte ancora pienamente in corsa per le posizioni di vertice.

Buona giornata anche per Alessia Iezzi, che nelle due serie odierne ha mancato soltanto un piattello, salendo a 93/100 complessivo. Il punteggio avrebbe potuto essere ancor più competitivo se non fosse per la prima serie di ieri, meno brillante. Più indietro Valentina Panza, che con 87/100 si trova a metà classifica. Nella classifica a squadre, l’Italia chiude la giornata in seconda posizione con 276/300, alle spalle della Spagna, capolista con 283/300, e davanti alla Finlandia, terza a 274/300. Un piazzamento che mantiene le azzurre in piena corsa per il podio e per un risultato di grande prestigio.

In campo maschile, le speranze azzurre per l’accesso alla finale sono tutte riposte in Massimo Fabbrizi, unico italiano ancora in corsa per un posto nell’atto conclusivo. L’esperto tiratore dovrà però essere impeccabile domani negli ultimi 25 piattelli, sperando anche in qualche errore degli avversari per guadagnarsi almeno la possibilità di disputare lo shoot-off decisivo. La classifica provvisoria vede al comando, in solitaria, il croato Anton Glasnovic, autore di un percorso perfetto con 100/100, unico a mantenere lo score immacolato dopo quattro serie sulle cinque in programma. Alle sue spalle si trova una coppia a 99/100, composta dall’indiano Zoravar Singh Sandhu e dall’altro croato Josip Glasnovic, fratello minore del leader, a conferma dell’ottimo momento del tiro croato.

A completare la lista dei finalisti virtuali c’è un terzetto a 98/100, formato dallo spagnolo Andres Garcia, dal ceco Jan Palacky e dallo statunitense William Hinton, tutti padroni del proprio destino: centrando un 25/25 nella quinta serie, avrebbero la qualificazione matematica in tasca. Appena dietro, in settima posizione con 97/100, si trova un gruppo di cinque tiratori che sperano in un passo falso dei rivali, tra cui proprio Massimo Fabbrizi, ancora in piena corsa ma costretto a inseguire. Più staccato Mauro De Filippis, nel folto gruppo di 15 atleti appaiati al dodicesimo posto con 96/100, per i quali servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per rientrare in zona finale. Fuori dai giochi, invece, Giovanni Pellielo, fermo a 92/100 e inserito nel gruppo di dodicesimi al 55° posto.

Nella classifica a squadre comanda la Croazia, leader con 295/300, seguita dalla Cechia a 291/300 e dalla Francia a 290/300, che completa il podio provvisorio. Quarta posizione per gli Stati Uniti (289/300), quinta per l’India (287/300) e sesta per l’Italia, che con 285/300 conserva un solo piattello di vantaggio su Finlandia, Spagna e Australia, ancora pienamente in lotta per le posizioni di vertice.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025 dedicata alla specialità trap individuale ad Atene in Grecia. Colpo dopo colpo, serie dopo serie, piattello dopo piattello. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 8.00 con le qualificazioni, finali dalle 14.00. Buon divertimento!