Come abbonarsi a Netflix per vedere Sinner-Alcaraz: i costi e dove guardare la finale del Six Kings Slam

La finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix: la nota piattaforma detiene i diritti del ricchissimo torneo di esibizione sul cemento di Riad e, dopo aver seguito i match del fuoriclasse altoatesino contro il greco Stefanos Tsitsipas e il serbo Novak Djokovic (oltre agli altri incontri in Medio Oriente), si appresta anche a rendere fruibile l’attesissimo atto conclusivo a tutti i propri abbonati.

In Medio Oriente si consumerà un nuovo capitolo della vibrante rivalità tra i due tennisti, che nel corso di questa annata agonistica si sono dati appuntamento anche nelle finali di tre Slam (Sinner ha prevalso a Wimbledon, Alcaraz ha avuto la meglio al Roland Garros e agli US Open). Non ci saranno in palio punti ATP, ma un lauto assegno da sei milioni di dollari complessivi (vi è già compreso il gettone di presenza da 1,5 milioni di dollari, di cui entrambi sono già certi).

Lo scorso anno fu l’azzurro ad avere la meglio, questa volta chi festeggerà il trofeo e l’annesso cospicuo premio in denaro? Si preannuncia un testa a testa rovente tra il numero 2 e il numero 1 del mondo, che potrebbero poi trovarsi nuovamente uno di fronte all’altro in occasione del Masters 1000 di Parigi e soprattutto delle ATP Finals, il torneo di fine stagione che ci terrà compagnia a Torino nel cuore del mese di novembre.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00 (ad aprire la sessione sarà la finale per il terzo posto tra Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz). La partita potrà essere seguita dagli abbonati in diretta streaming su Netflix, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE SIX KINGS SLAM

Sabato 18 ottobre

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta streaming su Netflix

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si giocherà la finale per il terzo posto tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz. Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ: COME VEDERE IL SIX KINGS SLAM IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

COME CI SI ABBONA A NETFLIX E DOVE SI VEDE

È sufficiente andare sul sito di Netflix, inserire il proprio account, sottoscrivere il pacchetto di abbonamento più gradito. Per vedere Netflix ci si può collegare su una smart tv oppure su un computer, un tablet, un cellulare

PACCHETTI DI ABBONAMENTO NETFLIX: COSTI E SPECIFICHE

PACCHETTO STANDARD CON PUBBLICITÀ: 6,99 euro al mese. Può essere visto contemporaneamente su due dispositivi, ma all’interno dello stesso nucleo domestico. Sono previsti spot pubblicitari di breve durata durante il programma che si segue.

PACCHETTO STANDARD SENZA PUBBLICITÀ: 13,99 euro al mese. Le condizioni sono le stesse del pacchetto precedente, ma non sono previsti spot pubblicitari.

PACCHETTO PREMIUM: 19,99 euro al mese. In questo caso la risoluzione è in 4K (Ultra HD) + HDR e la visione contemporanea è garantita su sei dispositivi, non sono previste pubblicità.

COSA BISOGNA SAPERE SULL’ABBONAMENTO A NETFLIX

L’abbonamento è mensile e viene rinnovato automaticamente. Si può disdire in ogni momento, senza costi aggiuntivi. L’account viene abbinato a un conto corrente o a delle prepagate.