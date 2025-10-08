LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: esordio complicato ma cruciale per le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno e d’esordio nel WTA 1000 di Wuhan (CHN), che chiude la stagione femminile per quanto riguarda i tornei di questa caratura, di Jasmine PAOLINI che è contrapposta alla cinese Yuan Yue.

Toscana che esordisce nell’ultimo torneo che mette a disposizione mille punti in singolo e mille punti in doppio. C’è assolutamente bisogno di una prestazione solida, perché la qualificazione alle WTA Finals è tutt’altro che scontata, visto che la kazaka Elena Rybakina al momento vanta un margine di 55 punti sulla finalista di Wimbledon del 2024. Ecco che con la vittoria di oggi provvisoriamente Paolini si isserebbe a meno di 700 punti dall’americana Madison Keys, ferma ai box e al momento quinta forza della race WTA.

Sarà una bagarre fino all’ultima settimana di circuito tra Paolini, Rybakina, Mirra Andreeva (+570 punti ma clamorosamente eliminata ieri da Siegemund) e forse anche Jessica Pegula, che ha però un margine molto rassicurante sulle immediate inseguitrici. Insomma, se in doppio Errani e Paolini sono lanciate verso la prima posizione a fine anno, in singolare c’è ancora bisogno di vittorie per regalarsi ancora una volta la doppia presenza al ‘Master’ di fine anno. Tuttavia, con una finale qui in Cina, Paolini sarebbe scura di essere davanti ad Andreeva.

Di fronte c’è Yuan, già battuta dall’azzurra, ma che ha sconfitto al primo turno Lucia Bronzetti con l’ausilio di due tie-break e a seguito di una battaglia durata oltre due ore di gioco. La cinese fa del ritmo da fondo campo il punto di forza, e non ci sono dubbi che Paolini sia superiore come cilindrata e, in generale, come qualità di tennis. Si tratterà solo di eseguire tutto al meglio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio di Jasmine PAOLINI nel WTA 1000 di Wuhan 2025 che la vede contrapposta alla giocatrice di casa Yuan Yue. In palio 110 punti, si gioca non prima delle 13:00. Vi aspettiamo!