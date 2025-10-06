Tennis
Errani/Paolini ripartono da Wuhan: il tabellone e una possibile rivincita olimpica in semifinale
Dopo aver confermato il titolo ottenuto l’anno scorso sia in BJK Cup (anche grazie ad Elisabetta Cocciaretto) che al China Open di Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono il loro swing asiatico presentandosi da teste di serie numero 1 al WTA 1000 di Wuhan 2025, in programma da lunedì 6 (oggi si sono già disputati alcuni match) a domenica 12 ottobre.
Le campionesse olimpiche in carica di doppio vogliono consolidare la leadership nella Race verso le WTA Finals (avendo comunque già raggiunto la qualificazione) di Riad e soprattutto avvicinarsi alla vetta del ranking mondiale di specialità. Errani/Paolini, esentate dal primo turno con un bye, debutteranno a Wuhan contro le vincenti del match tra wild card con protagoniste Tang/Wang e Yuan insieme alla canadese Bianca Andreescu.
In caso di successo, le azzurre potrebbero incrociare ai quarti le n.8 del seeding Danilina/Krunic (già battute in finale al Roland Garros) con all’orizzonte poi una possibile semifinale con le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider (n.4 del seeding), che rappresenterebbe la riedizione della finale olimpica di Parigi 2024 vinta da Errani/Paolini al match tie-break.
TABELLONE DOPPIO WTA 1000 WUHAN 2025
(1) Errani/Paolini bye
(WC) Andreescu/Yuan vs (WC) Tang/Wang
Mladenovic/Zhang vs Aoyama/Bucsa
Kenin/Krawczyk vs (8) Danilina/Krunic
(4) Andreeva/Shnaider bye
Siegemund/Stollar vs Melichar-Martinez/Samsonova
(WC) Sakkari/Vekic vs (Alt) Jovic/Olmos
Linette/Tauson vs (7) Babos/Stefani
(5) Muhammad/Schuurs vs Kichenok/Perez
Mihalikova/Nicholls vs Joint/Mboko
Fernandez/Routliffe vs Khromacheva/Sutjiadi
(3) Hsieh/Ostapenko bye
(6) Guo/Panova vs Danilovic/Kostyuk
Chan/Jiang vs Hozumi/Wu
Hunter/Siniakova vs Krueger/Pegula
(2) Kudermetova/Mertens bye