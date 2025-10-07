La volata per le WTA Finals tra Paolini e Rybakina: punti di distacco, tabellone a Wuhan e tornei rimanenti

La volata per le WTA Finals è lanciata. Dal 1° all’8 novembre a Riad le migliori otto tenniste del pianeta in questa stagione si confronteranno per contendersi l’ambito titolo. Jasmine Paolini punta alla seconda presenza consecutiva nel Master di fine anno in Arabia Saudita. La toscana, già certa di esserci in doppio con Sara Errani, ambisce a un ruolo da protagonista anche in singolare.

Attualmente, l’azzurra è nona nella Race, ovvero la classica di rendimento del 2025 funzionale alla qualificazione alle Finals. In questa posizione, Jasmine sarebbe la prima delle escluse, ma la partita è ancora apertissima. Il distacco dall’ottavo posto della kazaka Elena Rybakina è assai risicato. Si parla di appena 55 punti e nel prossimo WTA1000 di Wuhan ci si giocherà tanto.

Paolini è stata inserita nel quarto di tabellone della polacca Iga Swiatek, che a Pechino è stata sconfitta a sorpresa dall’americana Emma Navarro. La toscana affronterà nel secondo turno la cinese Yuan, prima di sfidare in un possibile ottavo di finale la vincitrice del confronto tra la croata Ruzic e la testa di serie n.12, Clara Tauson. Un percorso non semplice, specialmente per l’incrocio con Swiatek contro cui l’italiana non ha mai vinto.

Cammino non agevole anche per Rybakina, sorteggiata nel quarto della n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. La kazaka farà il proprio esordio contro la rumena Cristian e potrebbe affrontare una tra la giapponese Naomi Osaka, la ceca Noskova e la kazaka Putintseva negli ottavi prima del confronto con la bielorussa.

Da capire chi riuscirà a spingersi più in là. A seguire, vi saranno altri due tornei appartenenti alla categoria “500” a cui entrambe le giocatrici citate (Paolini e Rybakina) sono iscritte. Si parla dei WTA di Ningbo (13-19 ottobre) e di Tokyo (20-26 ottobre). Eventi che riserveranno punti pesanti e ci si aspetta una sfida all’ultimo respiro per essere a Riad.

WTA RACE (al 7 ottobre)

1. Aryna Sabalenka (Bielorussia) 9.620 (qualificata alle WTA Finals)

2. Iga Swiatek (Polonia) 8.163 (qualificata alle WTA Finals)

3. Amanda Anisimova (USA) 5.908 (qualificata alle WTA Finals)

4. Coco Gauff (USA) 5.584 (qualificata alle WTA Finals)

5. Jessica Pegula (USA) 4.598

6. Madison Keys (USA) 4.450

7. Mirra Andreeva (Russia) 4.319

8. Elena Rybakina (Kazakhstan) 3.806

9. Jasmine Paolini (Italia) 3.751

10. Ekaterina Alexandrova (Russia) 3.136