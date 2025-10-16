LIVE Paolini-Bencic, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: l’ostica veterana svizzera sulla strada verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE del quarto di finale del WTA 500 di Ningbo tra Jasmine Paolini e la svizzera Belinda Bencic. Quarto confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’elvetica avanti per 2-1. Nell’ultima sfida si è però imposta comodamente l’azzurra, che con un duplice 6-1 superò la prossima rivale nella United Cup 2024. La vincente dell’incontro troverà in semifinale una tra l’australiana Ajla Tomljanovic e la kazaka Elena Rybakina.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver contribuito magistralmente al secondo successo consecutivo per la nazionale in Billie Jean King Cup. Numero 8 del ranking WTA la toscana in stagione ha vinto il 1000 di Roma e raggiunto la finale nel 1000 di Cincinnati. Semifinalista in quel di Miami e Stoccarda, l’azzurra vuole continuare a vincere nella parte conclusiva del 2025 per raggiungere le WTA Finals. Nella campagna cinese ha ottenuto i quarti di finale a Pechino e la semifinale a Wuhan incamerando punti fondamentali per la corsa al torneo di fine stagione.

Dal canto suo Bencic, ventottenne di Flawil (Svizzera), arriva al quarto di finale da numero 14 del ranking a margine di una annata che l’ha rivista splendida protagonista. Vincitrice del torneo di Dubai, l’elvetica si è poi fermata ai quarti di Indian Wells raggiungendo anche i quarti sulla prestigiosa erba di Wimbledon. Caratteristica principale della svizzera sono i colpi d’anticipo, e purtroppo per lei la fragilità fisica che ne ha contraddistinto una carriera che poteva essere ancor più ricca di successi.

Il quarto di finale del WTA 500 di Ningbo tra Jasmine Paolini e la svizzera Belinda Bencic sarà il primo match sul Campo Centrale dalle 7.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!