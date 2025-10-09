LIVE Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si cerca il pronto riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-AS Monaco, match valevole per la terza giornata dell’Eurolega 2025-2026. Il grande ritorno di Nikola Mirotic al Forum.

Primo impegno casalingo stagionale in Eurolega per Milano, che attende al Forum i francesi del Monaco. Si tratta del grande ritorno a Milano di Nikola Mirotic dopo le stagioni in maglia Olimpia, che lo hanno portato a vincere anche uno Scudetto. Sicuramente il montenegrino sarà accolto con grandi applausi dal pubblico milanese.

Per Milano è comunque una partita molto importante, anche perchè l’Olimpia è reduce da due sconfitte consecutive ed entrambe in volata. Prima con il Partizan a Belgrado e poi anche all’esordio in campionato contro Tortona dell’ex Mario Fioretti. La squadra di Messina ha dunque l’obbligo di invertire subito la rotta e per l’occasione Milano dovrebbe ritrovare Lorenzo Brown e Shavon Shields.

Il Monaco di Vassilis Spanoulis è una delle pretendenti alla vittoria finale, ma ha cominciato la stagione europea con la sorprendente sconfitta casalinga contro lo Zalgiris per poi riscattarsi subito due giorni dopo con un netto successo contro Dubai con 19 punti di Mirotic e 14 di Mike James, altro grande ex del match.

La palla a due di Olimpia Milano-AS Monaco, match valevole per la terza giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!