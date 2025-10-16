LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: esordio contro un tedesco in grande forma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Lorenzo Musetti e il tedesco Yannick Hanfmann, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bruxelles, torneo importante per l’azzurro che ha bisogno di punti per mettere in cassaforte la qualificazione alle prossime ATP Finals di Torino.

Il nostro azzurro fa il suo debutto nel torneo per quest’anno, grazie al bye ottenuto per via della classifica che lo rende prima testa di serie. Musetti viene dalla sconfitta agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime per 2-0 (6-4, 6-2), perdendo un match importante contro il canadese, rivale nella corsa per Torino.

Per quanto riguarda Hanfmann, il tedesco è entrato nel main draw del torneo dell’ATP 250 di Bruxelles grazie alle qualificazione che ha ben superato, per poi vincere, in rimonta contro l’azzurro Matteo Arnaldi per 2-1 (6-7, 6-4, 6-4), togliendoci la possibilità di vedere un bellissimo derby italiano tra il sanremese e Musetti.

Il match tra Musetti e Hanfmann sarà il primo della sessione serale che inizierà non prima delle 18.00, e che sarà preceduto dalla partita tra il bosniaco Damir Dzumhur e il già citato Auger-Aliassime che invece non inizierà prima delle 15.30. Segui con noi l’esordio dell’azzurro all’ATP 250 di Buxelles, con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE. Buon divertimento a tutti!