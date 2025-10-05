Joris Delbove vince il Tour de Langkawi, ultima stoccata di Gate. Malucelli porta a casa tre tappe

Il francese Joris Delbove ha vinto il Tour de Langkawi, evento ciclistico di livello Pro che ha previsto otto tappe in Malesia. Il tradizionale appuntamento in terra asiatica, giunto alla 29ma edizione, ha visto il successo finale dell’alfiere del Team TotalEnergies, che ha fatto la differenza con l’affermazione nella quinta frazione.

Il 25enne, al suo terzo sigillo da professionista (a febbraio aveva alzato le braccia al cielo in una tappa del Tour du Ruanda), ha prevalso con tre secondi di margine nei confronti del norvegese Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e sei secondi sullo svizzero Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team).

Il neozelandese Aaron Gate ha vinto l’ultima tappa con una bella stoccata nel finale in quel di Kuala Lumpur. Il portacolori della DS Astana ha distanziato il lituano Aivaras Mikuitis (Tudor Pro Cycling Team) e lo spagnolo Nil Gimeno (Equipo Kern Pharma). In top-10 figurano due italiani, ovvero Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, quinto) e Davide Bais (Team Polti VisitMalta, ottavo).

In classifica generale vanno annotati il settimo posto di Luca Covili e la nona piazza di Davide Bais, entrambi attardati di quattordici secondi. Matteo Malucelli ha vinto prima, terza e quarta tappa, ritirandosi poi dall’evento.