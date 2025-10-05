Anche la Coppa Agostoni è della UAE Emirates! Trionfa Adam Yates, Velasco sul podio

Vince sempre la UAE Team Emirates – XRG. Ennesimo trionfo stagionale della squadra emiratina, che festeggia il successo nella Coppa Agostoni 2025 grazie al britannico Adam Yates. Il 33enne di Bury conquista la sua seconda vittoria quest’anno e si impone davanti allo spagnolo Carlos Canal (Movistar) e a Simone Velasco (XDS Astana Team), che si prende un bel piazzamento sul podio.

La prima fuga di giornata vede protagonisti Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) e Jonathan Caicedo (Petrolike). Intorno ai 100 chilometri dal traguardo i sei vengono raggiunti da Ivo Oliveira (UAE), Adam Yates (UAE), Ion Izaguirre (Cofidis), Paul Lapeira e Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale), Carlos Canal (Movistar), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Huge De La Calle e Sergio Chumil (Burgoss Burbellett BH), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Alessandro Fancellu (Team Ukyo).

A cinquanta chilometri dal traguardo Adam Yates rompe gli indugi e prova l’azione in solitaria e viene seguito da Canal. I due cominciano ad avere oltre un minuto di vantaggio sugli inseguitori. Lo spagnolo è sfortunatissimo perchè è vittima di una foratura e quindi il britannico prosegue da solo e si invola verso la vittoria.

Yates gestisce al meglio il vantaggio sugli inseguitori e festeggia a braccia alzate sul traguardo di Lissone. Al secondo posto conclude lo spagnolo Canal, mentre per il terzo posto è stato preso da Simone Velasco, che ha vinto la volata davanti al francese Paul Lapeira e ai connazionali Lorenzo Milesi, Andrea Vendrame, Andrea Raccagni Noviero e Stefano Oldani.