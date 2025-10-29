LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley Conegliano e Chieri ’76 Volley, valido per la sesta giornata della Serie A 1 Tigotà di pallavolo femminile. Le toscane, pur essendo favorite, dovranno fare attenzione alla squadra ospite che sta sorprendendo in questo inizio di stagione e che al momento si trovano alla quarta posizione in classifica, rispetto alla loro prima.

La squadra delle Pantere arriva al match di casa con un ottimo stato di forma, senza considerare la delusione avuta in Supercoppa italiana con la vittoria per 3-2 della Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu e compagne. Per il resto, nelle ultime tre giornate di Serie A1, Conegliano ha vinto per 0-3 contro San Giovanni, per 0-3 contro Monviso e per 0-3 nel big match contro Novara.

Ottimo momento anche per Chieri che nelle prime cinque partite di campionato ottiene quattro vittorie e una sola sconfitta, contro Novara per 3-0. Per il resto, in ordine cronologico, sono arrivati i successi per 1-3 contro Firenze, per 3-2 contro Milano, per 3-0 contro Busto Arstizio e per 3-0 contro Bergamo.

Il match tra Conegliano e Chieri inizierà alle 20.30 e verrà disputato, ovviamente, al Palaverde di Villorba. Gli arbitri scelti per la gara saranno Veronica Papadopol come primo, Andre Puecher come secondo e Veronica Cardoville al videocheck come assistenza tecnologica. Segui la partita con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!