Gli Australian Open lanciano il “Million Dollar 1 Point Slam”: ci sarà anche Alcaraz

L’Australian Open ha oggi lanciato il nuovo format del Million Dollar 1 Point Slam, torneo che debutterà a Melbourne nell’edizione 2026. Gli organizzatori hanno progettato questa nuova sfida per continuare lo slancio che negli ultimi anni ha avuto il primo Slam della stagione. L’idea nasce con l’obiettivo di portare più attenzione sulla settimana di apertura del torneo, per garantire uno spettacolo extra ai tanti appassionati.

Il format di esibizione, già sperimentato in forma ridotta nel 2025, vedrà affrontarsi 22 professionisti e 10 dilettanti provenienti da tutto il paese, che dovranno superare le qualificazioni in tutta l’Australia. Le regole sono molto semplici; il sorteggio iniziale determina chi serve o chi riceve ed il giocatore che porterà a casa il primo punto accederà direttamente al turno successivo. Così via fino alla finale, che si giocherà sulla prestigiosa Rod Laver Arena.

Chi vincerà l’innovativo torneo si porterà a casa la bellezza di un milione di dollari. Per adesso, gli organizzatori hanno annunciato solo la presenza del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz ma, nei prossimi giorni, potrebbero essere svelati i nomi degli altri giocatori professionisti. L’esigenza dell’Australian Open è chiara: portare l’attenzione, come fatto dagli US Open, sull’Opening Week attraverso format innovativi includendo i migliori giocatori del circuito.