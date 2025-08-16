Quella di Erminia Perfetto è una storia fatta di determinazione, tecnica e una crescita continua, che l’ha portata dai tatami regionali a diventare una delle protagoniste assolute del karate internazionale. Dopo due medaglie consecutive ai Campionati Europei e tanti successi nelle tappe di Premier League, è arrivata la consacrazione con l’oro a Rabat 2025, battendo in finale la greca Pappa con lucidità e grande controllo. In questa intervista ci racconta come tutto è cominciato, i suoi primi passi in pedana, le emozioni dei grandi eventi internazionali e cosa è cambiato tra il podio europeo del 2024 e quello del 2025. Parla con sincerità anche delle sue vittorie più recenti, come la medaglia in Cina e il successo a Rabat, svelando i momenti decisivi e il lavoro mentale che c’è dietro. Spazio anche alla vita fuori dalla gara: come si bilancia l’agonismo di alto livello con la quotidianità? E quali sono gli obiettivi futuri, dai Mondiali di novembre al sogno di vedere di nuovo il karate alle Olimpiadi? Una chiacchierata a cuore aperto con una delle atlete più brillanti del team azzurro. ️ Conduce Alice Liverani con il supporto di Michele Cassano #ErminiaPerfetto #Karate #Kumite #Rabat2025 #PremierLeagueKarate #CampionatiEuropei #FocusKarate #FIJLKAM #KarateItalia #SportAzzurro #IntervistaEsclusiva #AliceLiverani ✨