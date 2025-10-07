Dove vedere in tv Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 8 ottobre, Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel WTA1000 di Wuhan. Sul cemento cinese l’azzurra affronterà nel secondo turno la padrona di casa Yue Yuan, vittoriosa nel primo round contro Lucia Bronzetti. La toscana dovrà mantenere la giusta concentrazione per far sua la partita e puntare al successo.

Reduce dalla splendida partita disputata nei quarti a Pechino contro Amanda Anisimova, poi vittoriosa nel torneo, la toscana si augura di mantenere quello stesso standard di gioco in modo da dar seguito alle proprie ambizioni di prendere parte alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Sulla carta, il match è alla portata di Paolini.

Non ci dovrà essere alcuna sottovalutazione. Jasmine punterà sugli aspetti peculiari del suo tennis: grande aggressività col dritto e costruzione logica e precisa dello scambio, con variazioni se necessario. I precedenti sono nettamente favorevoli all’italiana, avanti 3-0. L’ultima affermazione c’è stata nel Roland Garros a Parigi quest’anno, mentre a Wuhan si sono affrontate nel 2024 e ha vinto Jasmine 6-4 6-3.

La partita tra Jasmine Paolini e Yue Yuan, valida per il secondo turno del WTA1000 di Wuhan (Cina), andrà in scena domani, mercoledì 8 ottobre (non prima delle 13.00 italiane). La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD; da definire con esattezza i canali di Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-YUAN WTA WUHAN 2025

Mercoledì 8 ottobre

CENTRE COURT – Inizio alle 05.00 italiane

Hailey BAPTISTE USA vs [6] Jessica PEGULA USA

A seguire

[Q] Moyuka UCHIJIMA JPN vs [3] Coco GAUFF USA

A seguire

[1] Aryna SABALENKA vs Rebecca SRAMKOVA SVK

Non prima delle 13.00 italiane

[7] Jasmine PAOLINI ITA vs [WC] Yue YUAN CHN

A seguire

Jaqueline CRISTIAN ROU vs [8] Elena RYBAKINA KAZ

PROGRAMMA PAOLINI-YUAN WTA WUHAN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD; Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) da definire

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport