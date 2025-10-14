Jannik Sinner: “Speriamo di finire l’anno al meglio. Tsitsipas serve bene, sarà difficile”

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che mercoledì 15 ottobre farà il proprio esordio al Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma dal 15 al 18 ottobre sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il numero 2 del mondo incrocerà il greco Stefanos Tsitsipas (numero 24 del ranking ATP) nel match che metterà in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il serbo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone, invece, lo spagnolo Carlos Alcaraz attende il vincente di Fritz-Zverev.

Jannik Sinner, che si presenterà alla competizione da campione in carica e che spera di alzare nuovamente al cielo il trofeo con gli annessi sei milioni di dollari di montepremi, ha parlato del suo avvicinamento a questo evento durante la conferenza stampa: “Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei – Vienna, Parigi, Torino – e speriamo di finire l’anno al meglio“.

Il fuoriclasse altoatesino si è soffermato sul confronto con Tsitsipas, contro cui è sotto per 3-6 nei precedenti (l’ellenico ha avuto ragione nell’ultimo testa a testa, coinciso con la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo condizionata da un vistoso errore arbitrale: “Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce. È il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l’atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare“.