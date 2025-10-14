Sinner-Tsitsipas, ufficiale l’orario del Six Kings Slam: c’è una novità rispetto alle informazioni iniziali

Jannik Sinner farà il proprio esordio al Six Kings Slam nella giornata di mercoledì 15 ottobre, quando affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale sul cemento di Riad. Dopo il ritiro per crampi in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Shanghai contro l’olandese Tallon Griekspoor, il numero 2 del mondo scenderà nuovamente in campo per prendere parte al torneo più ricco della stagione: 1,5 milioni di dollari per ogni partecipante e 6 milioni di dollari complessivi al vincitore.

Si tratta di un’esibizione e non vengono messi in palio punti ATP, ma il lauto montepremi sarà uno stimolo per i sei giocatori invitati in Arabia Saudita. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’evento da campione in carica e sarà motivato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando firmò due autentiche magie contro il serbo Novak Djokovic e contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico contro l’ellenico, ma dovrà stare attento a non sottovalutare l’impegno.

In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro Djokovic, che gode di un bye in virtù dei 24 Slam vinti in carriera. Dall’altra parte del tabellone, invece, Alcaraz attende in semifinale il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz (rispettivamente numero 3 e numero 4 del mondo). Tsitsipas, attuale numero 24 del ranking ATP, conduce per 6-3 nei precedenti: l’ultimo lo scorso anno nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, condizionata da un clamoroso errore arbitrale.

L’appuntamento è per mercoledì 15 ottobre: sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00, la sessione sarà aperta dall’altro quarto di finale tra Zverev e Fritz e al termine toccherà all’azzurro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Tsitsipas, quarto di finale del Six Kings Slam. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix, per gli abbonati; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Riad sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-TSITSIPAS, SIX KINGS SLAM

Mercoledì 15 ottobre

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00 Jannik Sinner vs Stefano Tsitsipas – Diretta streaming su Netflix

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si giocherà Zverev-Fritz. Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.