Jannik Sinner sincero: “Vorrei servire sempre così…Stavolta mi farò trovare pronto per Alcaraz”

Seconda vittoria in due giorni senza concedere neanche un set per Jannik Sinner, che dopo il greco Stefanos Tsitsipas travolge anche il veterano serbo Novak Djokovic approdando in finale al Six Kings Slam 2025. Proprio come nella prima edizione andata in scena un anno fa sempre a Riad, l’azzurro se la vedrà nell’ultimo atto con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per provare ad aggiudicarsi il montepremi da 6 milioni di dollari.

“Lui è un modello per i più giovani. Lo vediamo ancora competere ad alti livelli, allenarsi. È incredibile quello che ha raggiunto in carriera, è veramente un idolo per me. È sempre un grande onore ed un privilegio affrontarlo. Sono felice di quest’oggi e di rivedere Djokovic nei tornei“, le prime parole a caldo dell’altoatesino dopo il 6-4 6-2 rifilato al nativo di Belgrado.

“Mi piacerebbe servire sempre così (sorride, ndr), ma ci abbiamo lavorato per provare a migliorare. Ci sono giorni in cui certe cose funzionano, e oggi ha funzionato alla grande, comunque cerchiamo sempre di migliorare. La finale con Alcaraz? Ogni volta non vedo l’ora di affrontarlo, sono sempre grandi battaglie. Cerco di essere il più pronto possibile ed è un onore sfidarlo di nuovo. Spero che anche voi attendiate con ansia questo momento“, aggiunge il n.2 al mondo nell’intervista di rito post-partita.

“Noi giochiamo sempre col punteggio, soprattutto quando sei stanco. Cambiare la pesantezza di palla, la profondità negli scambi è importante. Vorresti giocare sempre nello stesso modo, ma devi provare a rendere le cose più difficili per il tuo avversario. A fine carriera vorrei dire di aver fatto il 100% per dare il massimo ogni giorno. Il tennis sono sicuro che non mi cambierà come persona“, spiega Jannik.