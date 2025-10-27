Jannik Sinner risponde al TG1 sulla rinuncia in Coppa Davis: “Ognuno vede il tennis in modo diverso, critiche e complimenti ci saranno sempre”

Una vittoria sofferta e significativa quella di Jannik Sinner ieri nell’ATP500 di Vienna. Il n.2 del mondo ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev (n.3 ATP) col punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 dopo due ore e 28 minuti di gioco. Un match nel quale Jannik, pur avendo qualche problema fisico (crampi), è riuscito a trovare le soluzioni e a far valere la miglior attitudine a giocare i punti importanti.

Per Sinner, quindi, è arrivato il 22° titolo ATP della carriera, il quarto di questa stagione, portando a 21 i successi consecutivi a livello indor nel massimo circuito internazionale. “Vuol dire tanto aver vinto qui a Vienna“, le sue prime parole nell’intervista concessa ieri sera al TG1.

All’altoatesino è stato un chiesto un parere sulle tante critiche ricevute nel corso di questa settimana, dopo l’annuncio della sua mancata disponibilità alle Finali di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. “Ognuno vede il tennis in modo diverso, io lo conosco perché lo gioco e lo faccio. Legittimo avere una visione differente. Ci sono e ci saranno sempre critiche e complimenti“.

Con questa vittoria, il pusterese si è anche portato a 840 punti dal primato in classifica mondiale dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma il classe 2001 del Bel Paese ritiene: “Questa stagione la riconquista del n.1 è praticamente impossibile. Vediamo la prossima e sarà uno degli obiettivi. Se faccio le cose giuste, il risultato ci sarà“. In conclusione, un messaggio ai suoi tifosi: “Grazie che mi capite!“.