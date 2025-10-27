Jannik Sinner decide di rispondere a suo modo a Bruno Vespa: il gesto sorprendente

Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica per l’assenza di Jannik Sinner alle Finals della Coppa Davis 2025. Bruno Vespa, che aveva pesantemente criticato il numero 2 al mondo per aver rifiutato la convocazione con un paio di post al veleno su X, è stato intercettato infatti dal programma televisivo Le Iene per spiegare meglio il suo punto di vista sulla questione e cercare di calmare le acque.

“Ma sì, forza Sinner! Solo che dovrebbe giocare la Coppa Davis. Io tifo per lui, fa un bellissimo tennis ma deve fare la Coppa Davis, questa non gliela perdono! Anche perché poi andrà a giocare un’altra esibizione (in Corea del Sud prima degli Australian Open, ndr)“, dichiara il conduttore di Porta a Porta ai microfoni dell’inviato Stefano Corti.

“Loro fanno tutti i tornei, fanno benissimo, guadagnano quello che vogliono, ma uno che non fa la Coppa Davis per prendersi una settimana in più di vacanza non lo perdonerò mai. Ci ha fatto vincere le due ultime Coppe Davis? Eh, ho capito, poteva farci vincere anche la terza! Un grande campione deve giocare la Davis, per principio“, ribadisce Vespa.

Al termine dell’intervista Bruno Vespa ha accettato di mangiare una carota, simbolo iconico che rappresenta il tennista altoatesino e dei suoi tifosi “Carota Boys”. L’inviato delle Iene si è poi recato a Vienna durante il torneo vinto dallo stesso Sinner, intercettandolo davanti al suo albergo e chiedendogli di firmare la bandiera italiana con una dedica speciale: “A Bruno, con affetto…“. Jannik si è prestato in silenzio a questo siparietto, mettendo forse la parola fine alla vicenda.