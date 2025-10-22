Jannik Sinner: “Nel primo set non ho sbagliato nulla: inizio positivo, vediamo il prossimo turno”

Jannik Sinner ha esordito in maniera brillante al torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier in meno di un’ora di gioca. Il numero 2 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-2 e può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale austriaca, dove al prossimo turno sarà impegnato in un derby con Flavio Cobolli, oggi capace di fornire una prestazione di spessore contro il ceco Tomas Machac.

Il fuoriclasse altoatesino punta ad alzare al cielo il trofeo dopo aver sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz al Six King Slam, in modo da avvicinarsi alla prima posizione del ranking ATP occupata proprio dall’iberico. Il 24enne ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Nel primo set funzionava tutto benissimo, non ho praticamente sbagliato nulla. Invece bisogna essere cauti perché se il tuo avversario inizia a servire bene può diventare difficile fare break“.

Jannik Sinner ha poi proseguito nella propria analisi: “L’inizio è stato positivo anche per come mi sentivo, vediamo quello che succederà al prossimo turno“. Un passaggio sulla sua famiglia, presente all’evento: “Mia mamma è nervosa quando guarda le partite, non so se fosse in tribuna. Mio papà era nel box, mio fratello non era qui, forse verrà a Torino. Siamo una famiglia normale. So quanti sacrifici hanno fatto e continuano a fare. Il percorso deve essere bello e divertente, è bello avere quelli che ami al tuo fianco“.