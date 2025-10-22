Flavio Cobolli attende Jannik Sinner al prossimo turno a Vienna. Con Machac ottime risposte verso la Coppa Davis

L‘effetto Davis fa bene a Flavio Cobolli: l’azzurro supera il ceco Tomas Machac all’esordio a Vienna e domani affronterà negli ottavi il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier, dunque vi è la seria possibilità che in Austria vi sia un derby azzurro al prossimo turno.

Flavio Cobolli, dopo la rinuncia di Jannik Sinner a disputare la Coppa Davis con la maglia dell’Italia, è stato convocato da Filippo Volandri per le Finals di Bologna: sulla carta è il numero 2, ma verosimilmente Matteo Berrettini gli contenderà il posto per giocare il primo singolare nei tie felsinei.

La prestazione odierna contro il ceco rinfranca, dopo che l’ultima uscita non era stata delle migliori e nella sfida giocata quest’oggi l’azzurro si è rivelato più brillante rispetto alla versione appannata ammirata ad Almaty: Cobolli sarà pronto a stupire anche domani nel possibile derby con Sinner?